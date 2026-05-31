Panorama Hat sie einen Stalker? Brief an Ingrid Alexandra abgefangen

Nationalfeiertag Norwegen - Prinzessin Ingrid Alexandra
Prinzessin Ingrid Alexandra studiert derzeit in Sydney. (Archivbild)

Steckt ein älterer Australier dahinter? Sicherheitskräfte haben einen verdächtigen Brief abgefangen, der an die norwegische Prinzessin Ingrid Alexandra adressiert gewesen sein soll.

Sydney/Oslo (dpa) - Nach dem Fund eines verdächtigen Briefs an die norwegische Prinzessin Ingrid Alexandra in Sydney hat die Polizei laut Medienberichten Kontaktverbot gegen einen Australier verhängt. Sicherheitskräfte der Erbprinzessin hätten den Brief abgefangen, der zum Campus der Universität von Sydney geschickt worden war, berichtete die Nachrichtenagentur NTB. Dort studiert die 22-jährige Ingrid Alexandra derzeit internationale Beziehungen und politische Ökonomie.

Der norwegische Inlandsnachrichtendienst PST bestätigte dem norwegischen Rundfunk den Vorfall. Man habe gemeinsam mit den australischen Behörden Maßnahmen ergriffen, hieß es. Genau welche Maßnahmen das seien, wollten die Ermittler nicht verraten. NTB zufolge muss der Mann, der laut australischen Medienberichten 63 Jahre alt sein soll, am kommenden Mittwoch in der Sache vor Gericht erscheinen.

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