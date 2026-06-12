Das Wetter dreht sich - zunächst gibt's zwar noch Regen im Südwesten, doch das Wochenende verspricht mehr Sonne und höhere Temperaturen. Wo es am wärmsten wird und wann Regenjacken überflüssig sind.

Stuttgart (dpa/lsw) - Auch wenn sich für heute noch ein echter Regenjackentag abzeichnet - die Menschen im Südwesten können sich unter dem Regenschirm zumindest schon mal auf ein deutlich trockeneres und wärmeres Wochenende freuen. Los geht es aber am Vormittag mit zunächst bedecktem Himmel und regnerisch-ungemütlichem Wetter.

Erst am Nachmittag zieht der Niederschlag ab, danach ist laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem im Süden des Landes sogar noch Sonne möglich mit bis zu 15 Grad in hohen Lagen und sogar 22 Grad bei Freiburg. In der Nacht zum Samstag kühlt es sich ab auf 16 bis 10 Grad bei starken bis stürmischen Böen auf den Schwarzwaldgipfeln.

Samstag startet mit ein paar Regentropfen

Der Samstagmorgen beginnt wolkig, mancherorts tröpfelt es noch ein wenig vom Himmel, bevor freundliches Wetter zunehmend an Fahrt aufnimmt. Die Höchstwerte liegen der DWD-Vorhersage zufolge bei 22 bis 28 Grad. Im Bergland muss allerdings mit starken bis stürmischen Böen gerechnet werden.

Nach klarer Nacht herrscht am Sonntag ein Mix aus Sonne und Wolken und es bleibt meist trocken. Im Markgräflerland kann es sogar bis zu 26 Grad warm werden. In der Nacht zum Montag soll es gering bewölkt und niederschlagsfrei bleiben, bei 11 bis 7 Grad.