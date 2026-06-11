Ein Kind wird beim Radfahren von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Was die Polizei zum Unfallhergang berichtet.

Oberrot (dpa/lsw) - Ein neunjähriges Kind wurde beim Radfahren in Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall) von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Neunjährige mit dem Rad auf dem Bürgersteig. Ein 73-jähriger Autofahrer soll den Jungen übersehen haben, als er von einem Grundstück auf die Straße fuhr. Der Neunjährige wurde laut Polizei vom Auto erfasst und schwer verletzt. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.