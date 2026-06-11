Mitten in der Nacht brennt ein Gebäude im Neckar-Odenwald-Kreis, die Feuerwehr kämpft stundenlang gegen die Flammen. Was bis jetzt bekannt ist.

Hüffenhardt (dpa/lsw) - Bei einem Gebäudebrand in Hüffenhardt (Neckar-Odenwald-Kreis) kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und einem Schaden von rund 600.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, stand am späten Mittwochabend ein Gebäude aus noch unbekannter Ursache voll in Brand. Die Feuerwehr sei mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Laut Polizei war zur Zeit des Brands niemand im Haus. Verletzte habe es keine gegeben. Das Feuer wurde in der Nacht von der Feuerwehr gelöscht, wie die Polizei mitteilte.