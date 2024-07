Trompeter Maik Krahl gilt als aufsteigender Stern am Jazz-Himmel. Im Rahmen der kleinen Open-Air-Jazzreihe im Stiftspark Keysermühle in Klingenmünster stellte er sich am Freitag den hohen Erwartungen.

Schon nach wenigen Takten auf der Bühne des Stiftsparks spüren die Zuhörer einen angenehmen Flow. Krahls Trompete klingt weich, die melodischen Linien fließen elegant. Es geht ein laues