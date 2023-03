Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Croissant-Archiv in Landau nimmt Gestalt an. Die Liste der dokumentierten Objekte wächst stetig, und ein gusseiserner Ofen, der dem Modell auf der Handzeichnung von Emil Croissant sehr ähnlich sieht, befeuert neuerdings die Recherche. Schon Mitte April soll die Erinnerungsstätte in der Fortstraße eingeweiht werden.

Da steht es, das gefühlte Herzstück des Croissant-Archivs, das dem gusseisernen Ofen, den Emil Croissant vor 106 Jahren vermutlich an gleicher Stelle zeichnete, erstaunlich ähnlich