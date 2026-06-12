Bis zum 19. Juli gibt die WM in den USA, Mexiko und Kanada den Ton an. Die meisten Spiele sind bei uns am Abend und in Nacht. Wo es in der Pfalz Public Viewing gibt.

Die Landesregierung hat reagiert und ermöglicht der Gastronomie verlängerte Öffnungszeiten. Hier ist eine Auswahl, wo die Spiele in der Pfalz zusammen geschaut werden können - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Ludwigshafen

Im Clubhaus des BASF-Tennisclubs an der Weiherstraße und Lu’s Beach-Club am Willersinnweiher werden mehrere Spiele gezeigt. Im Clubhaus des BSC Oppau sind auch mehrere Spiele zu sehen. Mayers Rheintal in Friesenheim: Zunächst einmal stehen die drei Vorrundenspiele der deutschen Elf auf dem Programm. Im „Maffenbeier“ im Hemshof: Auch hier werden die drei deutschen Vorrundenspiele gezeigt. Danach geht es je nach Resonanz weiter – oder nicht. „Blieskönig“ im Bliesbad: Der erste Auftritt des deutschen Teams gegen Curaçao kann geschaut werden.

Frankenthal

Coco’s Beachbar & Lounge im Gate99 Gleis 4 zeigt Spiele.

Lambsheim

Im Gasthaus am See und in der Beachbar werden Spiele gezeigt.

Speyer

Das Wirtshaus am Dom in Speyer zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Landau

Auf öffentlichen Plätzen in Landau werden Leinwände aufgebaut, damit man wieder gemeinsam Fußball gucken kann – auf dem Ober- und dem Untertorplatz .

Rülzheim

In der ehemaligen Straußenfarm gibt es das Gruppenspiel gegen Curaçao (ab 16 Uhr). Auf der Festwiese im Rahmen des Musikfestes des Musikvereins wird das zweite Gruppenspiel gegen Elfenbeinküste (22 Uhr) am 20. Juni angeboten. Feuerwehrhaus im Nordring: Da gibt es das dritte deutsche Gruppenspiel gegen Ecuador (22 Uhr) am Donnerstag, 25. Juni, ab 19 Uhr. Die Kulturgemeinde in Zusammenarbeit mit einigen Rülzheimer Vereinen bieten diese Spiele an.

Maximiliansau

In der „Turnerstub“ können Spiele gemeinsam angeschaut werden

Bad Bergzabern

In der Gaststätte „Elwetritsche“ in Bad Bergzabern sind Spiele für rund 40 Personen auf dem Parkplatz des Lokals erlaubt.

Insheim

Am 20. Juni wird beim Weschbachfest das zweite Vorrundenspiel der deutschen Elf auf dem Zeppelinsplatz , gegen die Elfenbeinküste gezeigt.

Germersheim

Diese Partie ist auch im Hundesportverein zu sehen, ab 20 Uhr sogar mit Live-Musik eingeleitet.

Bad Dürkheim

Molly Malone’s Irish Pub , das Hotel Frohnmühle sowie die Burgkirche zeigen das Auftaktspiel der deutschen Elf am Sonntag. Die Weinbar Schöne Anna bietet ebenfalls das Auftaktspiel der deutschen Elf gegen Curaçao an. Beim Parkfest der Lebenshilfe gibt es das Spiel gegen Elfenbeinküste.

Wachenheim

Beim 53. Burg- und Weinfest auf dem Rathausplatz wird das Spiel gegen die Elfenbeinküste gezeigt.

Kaiserslautern

Auf der Minigolfanlage am Gelterswoog gibt es Public Viewing. Während des Sewoog-Festes beim Unterhaltungsverein Miesenbach vom 19. bis 21. Juni ist unter anderem die Partie gegen Elfenbeinküste zu sehen.

Pirmasens