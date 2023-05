Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu Gast in der Sportredaktion: Die Rhein-Neckar Löwen gehen hoffnungsfroh in die neue Saison. Das war eines der Ergebnisse des RHEINPFALZ-Redaktionsbesuches am Montag. Trainer Martin Schwalb glaubt, dass seine Mannschaft gleich zeigt, was sie will. Einen Spieler findet er super. Oliver Roggisch hat einen Titelfavoriten.

Video: RHEINPFALZ/Marta Thor

Frau Kettemann, es sind schwierige Zeiten, wie ist der Stand der Dinge?

Kettemann: