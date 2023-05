Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die erste Niederlage seit November 2019 hat am Samstag beim 1:2 gegen den KFC Uerdingen dafür gesorgt, dass der SV Waldhof Mannheim in der Dritten Liga vom zweiten auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht ist. Am Dienstag (20.30 Uhr) beim FC Hansa Rostock wollen die Waldhöfer aber zurückschlagen.

Marco Schuster strich nach dem Match einen positiven Aspekt heraus. „Das Gute an dieser Zeit ist, dass man eine Niederlage direkt wettmachen kann“, sagte der Mittelfeldspieler der Waldhöfer.