Fußball Vor Fußball-WM: Kroatien verliert Heimspiel gegen Belgien

Kroatien - Belgien
Youri Tielemans (M) sorgte für das 1:0 gegen Kroatien.

Vor der Fußball-WM testen viele Teams ihre Verfassung. Kroatien zeigt sich im Heimspiel gegen Belgien noch nicht in Turnierform.

Rijeka (dpa) - Kroatien hat das erste von zwei Testspielen vor der Fußball-Weltmeisterschaft verloren. Das Team von Trainer Zlatko Dadic unterlag im heimischen Rijeka Belgien mit 0:2 (0:1). Die Treffer erzielten Youri Tielemans (38. Minute) vom Premier-League-Club Aston Villa, der auch schon im Europa-League-Finale gegen den SC Freiburg getroffen hatte, sowie der eingewechselte Romelu Lukaku (90.+6) in der Nachspielzeit.

Vor ihrem WM-Auftaktmatch am 17. Juni in Dallas gegen England mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel bestreitet Kroatien noch einen Test am 7. Juni gegen Slowenien. Dort muss das Team um den 40 Jahre alten Mittelfeld-Altstar Luka Modric mehr zeigen als den biederen Auftritt gegen Belgien.

Das Team des französischen Trainers Rudi Garcia startet am 15. Juni in Seattle gegen Ägypten ins XXL-Turnier mit erstmals 48 Mannschaften. Die WM-Generalprobe bestreiten die Belgier am 6. Juni mit einem Heimspiel gegen Tunesien, das am Montag mit 0:1 in Wien gegen Österreich verloren hatte.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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