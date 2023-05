Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Daniel Hanslik hat sich mit seinem Tor zum 1:0 im Relegationsrückspiel in Dresden einen wichtigen Platz in der Geschichte des 1. FC Kaiserslautern erarbeitet. Dabei hat der Offensivspieler einiges in Kauf genommen. Nun trifft er mit dem Fußball-Zweitliga-Aufsteiger auf seine Vergangenheit.

Es ist der 24. Mai 2022. Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion. Rückspiel der Relegation zwischen Dynamo und dem 1. FC Kaiserslautern. Die 59. Spielminute ist angebrochen. Marlon Ritter treibt den Ball in