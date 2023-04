Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es wird eine Premiere in der über 120-jährigen Geschichte des 1. FC Kaiserslautern. Erstmals findet am Freitag eine Jahreshauptversammlung rein digital statt. Es ist mal wieder eine zukunftsweisende Veranstaltung in sportlich und finanziell extrem schwierigen Zeiten.

Immerhin: Wenn der 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14 Uhr) in der Dritten Liga den SV Meppen empfängt, dann wird der Ball auf einem neuen Grün rollen. Am Abend zuvor geht es ab 18 Uhr nicht auf