1988 gewann Deutschland zum bislang letzten Mal ein Turnierspiel gegen Spanien. Die DFB-Elf kann sich Tipps bei ihrem Sportdirektor holen.

„Ich frage den Rudi mal, ob er Zeit hat. Vielleicht können wir ihn einwechseln“, sagte Joshua Kimmich ein paar Tage vor dem Viertelfinale bei der Heim-EM gegen Spanien. Die Idee, Rudi Völler auf den Platz zu schicken, lässt sich nicht umsetzen, hat aber Charme. Der heutige DFB-Sportdirektor war schließlich vor 36 Jahren Matchwinner beim Sieg gegen die Iberer bei der Heim-EM 1988. Seither hat die DFB-Elf bei großen Turnieren gegen Spanien nicht mehr gewonnen.

Aber die Vorzeichen sind deshalb nicht ausnahmslos schlecht, denn für Deutschland spricht neben der Anwesenheit vom Spanien-Schreck Völler zudem die Tatsache, dass die Iberer seit 1935 kein Länderspiel gegen die DFB-Elf mehr auf deutschem Boden gewonnen haben. In der Gesamtbilanz aller Länderspiele liegt Deutschland ohnehin ganz knapp vorne: Es gab neun deutsche Erfolge, nur acht spanische. Neun Vergleiche endeten unentschieden.

Wir blicken noch einmal auf die acht Turnierspiele in der deutsch-spanischen Historie zurück.

Uwe Seeler 1966 per Fallrückzieher. Foto: imago/Horstmüller

WM 1966, Vorrunde

Lothar Emmerich und „Uns Uwe“ Seeler sorgen für den 2:1-Sieg, nachdem die Spanier in der ersten Halbzeit in Führung gegangen waren. Der Erfolg der deutschen Mannschaft ist verdient. Die Deutschen schaffen es anschließend bis ins Endspiel, wo das „Wembleytor“ für England die Entscheidung bringt.

Pierre Littbarski schießt 1982 das 1:0. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

WM 1982, Zwischenrunde

Es geht um den Einzug ins Halbfinale und die DFB-Elf besteht den Test gegen den WM-Gastgeber. Pierre Littbarski und Klaus Fischer schießen eine 2:0-Führung heraus, die Spanier kommen nur noch zum Anschlusstreffer. Der Einzug ins Halbfinale ist geschafft, allerdings klappt es erneut nicht mit dem Titelgewinn. Im Finale gewinnt Italien mit 3:1.

EM 1984, Vorrunde

Die Partie gegen die Iberer wird das letzte Länderspiel unter Jupp Derwall. Der Bundestrainer muss seinen Hut nehmen, nachdem das Spiel 0:1 verloren geht und die EM-Reise vorbei ist. Die favorisierten Deutschen kassieren in der 90. Minute den Gegentreffer durch Antonio Maceda und müssen die Heimreise antreten.

Rudi ist 1988 der Held gegen Spanien. Foto: imago/Sportfoto Rudel

EM 1988, Vorrunde

Die „Revanche“ gibt es vier Jahre später bei der Heim-EM. Im letzten Vorrundenspiel reicht den Deutschen ein Remis zum Einzug ins Halbfinale, Spanien muss gewinnen. Im Münchner Olympiastadion wird Rudi Völler zum Helden, denn der heutige DFB-Sportdirektor erzielt beide Tore zum 2:0-Sieg. Allerdings zerplatzt der Traum vom Titel im eigenen Land ein paar Tage später durch die 1:2-Niederlage gegen die Niederlande.

WM 1994, Vorrunde

Am zweiten Spieltag liefern sich beide Mannschaften einen heißen Tanz. Jürgen Klinsmann egalisiert die frühe Führung der Spanier, am Ende ist das Remis gerecht. Beiden Mannschaften gelingt der Sprung in die K.o.-Phase, die die Deutschen ohne Stefan Effenberg bestreiten muss – er hatte den Fans den Mittelfinger gezeigt. Im Viertelfinale ist Schluss, weil Yordan Letchkov Bulgarien zum 2:1-Sieg köpft.

Fernando Torres trifft 2008 für Spanien. Foto: Georgi Licovski/dpa

EM 2008, Finale

Im Ernst-Happel-Stadion in Wien starten die Spanier ihre Regentschaft mit einem 1:0-Sieg im EM-Finale gegen Deutschland. Fernando Torres schießt in der der ersten Halbzeit das einzige Tor einer Partie, in der Deutschen nie eine echte Chance haben. Sie sind dem spanischen Ballbesitzfußball, der als Tiki-Taka berühmt wird, ausgeliefert.

WM 2010, Halbfinale

Die deutsche Mannschaft begeistert mit einer jungen Mannschaft, schlägt England und Argentinien in den ersten K.o.-Runden – um wieder an den Spaniern zu scheitern. Im Halbfinale wehren sich die DFB-Kicker nach Kräften, haben sogar die ein oder andere Chance, aber gegen das Tiki-Taka bleiben sie machtlos. Carles Puyol köpft die Spanier in der Schlussphase ins Finale, das sie ein paar Tage später gewinnen.

Weiß wie es geht: Niclas Füllkruf trifft 2022 zum 1:1. Foto: IMAGO/BSR Agency

WM 2022, Vorrunde

Von der Wüsten-WM in Katar gibt es aus deutscher Sicht nicht viel Gutes zu berichten. Das 1:1 im zweiten Gruppenspiel gegen die Spanier ist der einzige Lichtblick, denn die DFB-Elf erwehrt sich der spielerischen Übermacht der „Furja Roja“. Nach dem 0:1-Rückstand zeigt sie Moral. Niclas Füllkrug wird eingewechselt und schießt wuchtig zum Ausgleich ein. Das hilft aber letztlich nicht, Deutschland scheidet nach der Gruppenphase aus.

EM 2024, Viertelfinale

In Stuttgart treffen die beiden bislang besten Mannschaften des Turniers aufeinander. Spanien gilt als leichter Favorit, aber Deutschland hat den Heimvorteil – und kann auf Niclas Füllkrug bauen. Der weiß, wie man bei einem Turnier gegen die Iberer trifft. Spanien-Schreck Rudi Völler drückt von draußen die Daumen.