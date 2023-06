Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

500 Personen dürfen dabei sein, wenn die Eulen Ludwigshafen am Dienstag (19 Uhr) in der Handball-Bundesliga zum Derby die Rhein-Neckar Löwen in der Friedrich-Ebert-Halle empfangen. Der Aufwand dafür war im Vorfeld immens. Die Löwen mussten zum Saisonstart gegen den TVB Stuttgart gar ganz auf Fans verzichten. Eine schwierige Situation für die Klubs.

„Es kann sich keiner vorstellen, was das für ein Zeitaufwand ist.“ Lisa Heßler hatte mit ihrem Team der Eulen-Geschäftsstelle eine Nachtschicht eingelegt. Am Montag