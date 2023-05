Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es wird der letzte Test vor dem Drittliga-Saisonstart am 24. Juli sein. Am Samstag trifft der 1. FC Kaiserslautern im südpfälzischen Weingarten auf die U21 des VfB Stuttgart. Gegen den Regionalligisten will Trainer Marco Antwerpen das eine oder andere ausprobieren. Auch in Sachen weitere Kaderplanung hat der 49-Jährige noch konkrete Vorstellungen.

Als am Donnerstag im Regen im Fritz-Walter-Stadion das Mannschaftsfoto aufgenommen wurde, war Hikmet Ciftci mit dabei. Vor rund zwei Wochen wurde bekannt, dass er den 1. FC Kaiserslautern verlassen möchte.