Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im April starben bei einem Hindernisrennen in England drei Pferde nach Stürzen. Beim Maimarkt-Reitturnier in Mannheim kam 2022 ein Springpferd zu Tode. Unglücke, die viele Menschen in ihrer Einstellung bestärken, dass Pferde nicht im Sport zum Einsatz kommen sollten. Oliver Wehner sprach darüber mit dem Landauer Tierethiker Björn Hayer.

Herr Hayer, drei tote Pferde an einem Rennwochenende in Aintree. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie eine solche Schreckensnachricht hören?

Das tut mir sehr weh. Gerade weil