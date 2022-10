Am Wochenende wird in der Pfalz viel Sport getrieben. Das Wichtigste zusammengefasst, heute mit Ringen, Turnen, Handball und Basketball.

Turnen: Grünstadt jetzt Zweiter

Die Kunstturner der TSG Grünstadt haben in einem packenden Rheinland-Pfalz-Derby die KTV Koblenz 40:32 geschlagen. Hinter Eintracht Frankfurt sind die Grünstadter Tabellenzweiter der Zweiten Bundesliga Nord und damit die beste Riege im Land. Sieggarant war neben dem Schweizer Dominic Tamsel (9 Punkte) der Italiener Lay Giannini. Erst vor drei Tagen hatte der 21-Jährige erfahren, dass er es ganz knapp nicht in den Kader für die WM in Liverpool geschafft hat. Glück für Grünstadt, denn Giannini sah man die WM-Vorbereitung deutlich an. An Boden, Sprung und Reck sicherte er zehn Scorepunkte.

Ringen: VfK Schifferstadt verliert hoch

Zweitliganeuling VfK 07 Schifferstadt hat die Vorrunde in der Gruppe Süd mit einer 4:28-Auswärtsschlappe beim SV Hallbergmoos abgeschlossen. Nur eines der neun Einzelduelle gewannen die Schifferstadter, die erneut auf die meisten ihrer ausländischen Spitzenringer verzichteten. Emre Sahin fuhr in der 57-Kilo-Klasse mit dem 16:0 gegen Abdullah Hasani vier Teampunkte ein.

Handball: VTV schlagen das Schlusslicht

Im Duell der Drittliga-Aufsteiger siegten die VTV Mundenheim bei der weiterhin punktlosen DJK Waldbüttelbrunn mit 30:29 (16:14). Mit fünf Toren (13:8) hatten die Mundenheimer nach 23 Minuten noch geführt. Gerade einmal zwei Tore (16:14) nahmen sie mit in die Pause. Beim 22:22 (50.) hatten die Gastgeber ausgeglichen, mit 28:27 (57.) gingen sie erstmals in Führung. Simon Schleidweiler traf doppelt zur 29:28-Führung, war mit elf Treffern bester VTV-Schütze. Zwölf Sekunden vor Schluss sicherte Marco Binnes’ Tor den VTV den ersten Auswärtssieg.

Handball: Peribonio rettet Sieg

Mit einem 23:22 (16:10) über die HG Saarlouis feierte Drittligist mHSG Friesenheim-Hochdorf einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Nach überragender erster Hälfte kam es zwei Minuten nach dem Seitenwechsel fast zum entscheidenden Bruch, als sich Marvin Gerdon verletzte. Der Favorit aus Saarlouis drehte nun auf und kämpfte sich Tor um Tor heran, glich fünf Minuten vor Schluss aus. Wichtig, dass sich Max Neuhaus aus dem Friesenheimer Zweitligakader zur Verfügung gestellt hatte und das Spiel beruhigte. Den letzten Treffer erzielte Malte Dorra per Siebenmeter (58.). Zum Matchwinner wurde Torhüter Roko Peribonio mit seiner Parade Sekunden vor dem Ende gegen Lukas Hüller.

Handball: Michael Fiedler überragend

Drittligist TuS Dansenberg hat seinen Aufwärtstrend mit einem Heimsieg gegen den VfL Gummersbach II fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Frank Müller siegte mit 29:25 (16:10) und blieb zum vierten Mal in Folge ungeschlagen. Mit Michel Fiedler, der 18 Bälle abwehrte, hatten die Hausherren einen überragenden Torwart zwischen den Pfosten. Dansenberg zog bis zur Mitte der zweiten Halbzeit auf 25:15 (45.) davon und brachte den Vorsprung trotz eines kollektiven Einbruchs in den Schlussminuten sicher über die Zeit. Bester Schütze war Spielmacher Jan Claussen mit acht Treffern.

Basketball: Towers starten Serie:

Damen-Zweitligist TSV Towers Speyer-Schifferstadt hat zum ersten Mal in der Saison zwei Siege am Stück gefeiert und damit sein Punktekonto ausgeglichen. In der heimischen Osthalle gab es einen 59:54 (31:35)-Erfolg über den im Umbruch befindlichen mehrfachen deutschen Meister TSV Wasserburg. Speyer startete gut, ließ dann vieles vermissen, bog das Spiel aber im Schlussviertel noch um. Annika Soltau erzielte als Topscorerin 25 Zähler.