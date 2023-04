Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist die erste große Sportveranstaltung mit Zuschauern in Zweibrücken seit dem Corona-Lockdown im November: 500 Leichtathletik-Fans sind am Samstag im Westpfalzstadion beim Meeting „Sky’s the limit“ des LAZ Zweibrücken zugelassen. Einige Stabhochspringer brauchen noch die Olympia-Norm, Lokalmatador Raphael Holzdeppe muss aber passen.

Der 31-jährige DM-Dritte hatte sich am vergangenen Wochenende am Knie verletzt und muss sich operieren lassen – das Aus für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8.