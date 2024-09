Die Paralympics in Paris ziehen viele deutsche Zuschauer an. Die Athletinnen und Athleten sind für die angereisten Fans – auch aus der Pfalz – stets ansprechbar. Sie wollen für Inklusion in der Gesellschaft werben.

Paris an einem Sonntagmorgen Anfang September. Viele Einwohner sind auf dem Weg zur Arbeit, rund um Notre-Dame suchen Touristen den besten Platz für ein Selfie mit der im Wiederaufbau befindlichen Kathedrale. Viele Besucher aus aller Welt streben noch bis Sonntag aber nicht nur auf die Champs Élysées oder in den Louvre, sondern zu den in der ganzen Stadt verteilten Austragungsorten der Sommer-Paralympics.

„Die Atmosphäre in der Stadt ist ganz anders als noch bei den Olympischen Spielen vor einigen Wochen“, sagt Jens Zimmermann, „es war wegen der Ferien auf den Straßen viel ruhiger“. Geblieben ist jedoch die Begeisterung in den Hallen und Stadien, wie der Stuttgarter, der während der Spiele der Nicht-Behinderten als Hallensprecher beim Handball im Einsatz war, weiter berichtet.