Mit einer astreinen Leistung erkämpfte sich der SC Magdeburg den Pokal beim Final Four der European League in Mannheim. Die Füchse Berlin hatten am Sonntagabend beim 25:28 (8:15) das Nachsehen.

Und das lag vor allem an einem Mann: An Magdeburgs Torhüter Jannick Green, der eine fantastische Leistung bot, eine Glanzparade an die andere reihte und am Ende auf 42 Prozent gehaltener Bälle kam.