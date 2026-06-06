Das war ein hartes Stück Arbeit. Beim 2:1 gegen die USA in Chicago sind Havertz und Sané die Torschützen. Hinten räumt Tah auf. Bis auf Baumann im Tor beginnt die WM-Elf.

Chicago (dpa) -

Baumann: Der Hoffenheimer durfte nochmal als Platzhalter für Manuel Neuer ran. Chancenlos beim Traumtor von Antonee Robinson (37.). Klasse bei den Schüssen von Scally (81.) und Aaronson (88.). Sicherte damit den Sieg.

Kimmich: Der Kapitän hatte schon den WM-Fokus. Seinen Freistoß köpfte Havertz ein. Einen Ballverlust gegen US-Star Pulisic bügelte Tah aus.

Dynamisch in Offensive und Defensive: Kapitän Joshua Kimmich. Foto: Federico Gambarini/dpa

Tah: Köpfte eine Pulisic-Ecke unglücklich zu 1:1-Schütze Robinson. Blockte ansonsten defensiv mehrfach glänzend gegen Balogun und Pulisic.

Schlotterbeck: Im Defensiv-Kopfball top. Aber nicht so präsent wie Nebenmann Tah. Seine Stärken in der Spieleröffnung waren eher selten zu sehen.

Brown: Der junge Frankfurter hat das Linksverteidiger-Duell mit Raum gewonnen. Seine Stärke ist der Top-Speed, wie beim Laufduell mit Dest (10.).

Nmecha: Der Dortmunder besticht mit seiner Dynamik. Holte den Freistoß zum Havertz-Tor raus. Seinen Distanzschuss hielt US-Torwart Freese (49.).

Pavlovic: Ballverteiler, Arbeitstier und Spielbeschleuniger aus der Tiefe. Der 22 Jahre alte Münchner ist im Mittelfeld gesetzt für sein WM-Debüt.

Leroy Sané bejubelt sein Tor zum 2:1. Foto: Federico Gambarini/dpa

Sané: Nach dem WM-Aus von Lennart Karl im Fokus. Viel unterwegs auf dem rechten Flügel. Lange kam wenig Zählbares heraus, wie bei einem Freistoß hoch über das Tor (54.). Dann Matchwinner mit Länderspiel-Treffer 17.

Musiala: Offensiv fehlte dem Münchner lange das Durchsetzungsvermögen. Leitete aber dann das 2:1 von Sané ein. Arbeitete defensiv fleißig mit.

Wirtz: Der 23-Jährige fand nicht ins Spiel. Freeman hielt ihn in Schach. Paradebeispiel war ein ungenauer Pass auf den einlaufenden Sané (34.).

Havertz: Seine Offensivaktionen haben Hand und Fuß. Sein 22. Tor war das dritte per Kopf. Beim 2:1 legte der Arsenal-Profi den Ball gekonnt auf Sané ab.

Kai Havertz (l) im Kopfballduell mit Miles Robinson. Foto: Federico Gambarini/dpa

Anton: Der Dortmunder ist rechts der Backup für Kapitän Kimmich. Kam nach einer Stunde, guter Vorstoß mit Schussvorlage für Musiala (83.).

Undav: Nach seinen zwei Toren beim 4:0 gegen Finnland kam der Stuttgarter diesmal als Joker für Havertz (61.). Eine Kopfball-Möglichkeit hatte er.

Raum: 30 Minuten bekam der Leipziger links hinten. Sah gleich mal Gelb (69.).

Leweling: Der Stuttgarter löste Sané in der Endphase rechts offensiv ab. Half als Erstes im eigenen Strafraum aus.

Amiri, Stiller, Goretzka, Beier: In der 80. Minute wechselte Nagelsmann noch viermal. Das Quartett half, die Führung über die Zeit zu bringen.