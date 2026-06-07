Cristiano Ronaldo steht beim WM-Test gegen Chile zwar in Portugals Startelf, die Tore erzielen diesmal aber andere. Beim Erfolg der Engländer trifft dagegen wie gewohnt Harry Kane.

Tampa/Lissabon (dpa) - Dank Torjäger Harry Kane hat England im ersten von zwei WM-Testspielen einen glanzlosen Sieg eingefahren. Gegen Außenseiter Neuseeland setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in Tampa mit 1:0 (1:0) durch. Bayern-Stürmer Kane (45.+2) hatte die Three Lions kurz vor der Pause per Kopf in Führung gebracht. In der Halbzeit wechselte Tuchel dann seine komplette Mannschaft aus, was das Niveau in einer wenig ansehnlichen Partie nicht anheben konnte. Ihre WM-Generalprobe bestreiten die Engländer am Mittwoch gegen Costa Rica.

Auch die Portugiesen gewannen ihren vorletzten Test vor dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Gegen die nicht für die WM qualifizierten Chilenen setzte sich die Seleção in Lissabon mit 2:1 (0:0) durch. Gonçalo Guedes (58. Minute), der in der Halbzeit für Superstar Cristiano Ronaldo eingewechselt worden war, und Bruno Fernandes (75.) erzielten die Tore für den WM-Mitfavoriten. Lucas Cepeda (90.+2) traf kurz vor Schluss noch für die Südamerikaner.

Zwei Rote Karten bei Portugal-Sieg

Etwas überschattet wurde die Partie von zwei Roten Karten gegen Portugals Rafael Leão und Chiles Ivan Roman kurz vor der Pause. Beide waren in einem Gerangel aus Sicht des Schiedsrichters zu heftig aneinandergeraten. Dass Leão dadurch für WM-Spiele gesperrt wird, ist möglich, aber unwahrscheinlich.

Die Schweiz blieb trotz einiger Bundesliga-Profis in der Startelf im letzten Testspiel vor der WM ohne Sieg. Gegen Australien kam die Mannschaft um Kapitän Granit Xhaka nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.