Die Herausforderungen sind groß im Jahr der Olympischen Spiele: Am Montag war der Vorbereitungsstart bei den Rhein-Neckar Löwen, der Handball-Bundesligist hält sich bei den Saisonzielen bedeckt. Das überrascht nicht nach der vergangenen Saison.

Trainer Sebastian Hinze hat es bis zum ersten Saisonspiel am 5. September zu Hause gegen den THW Kiel nicht ganz so einfach. Denn in den Torhütern Mikael Appelgren und David Späth, den