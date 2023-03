Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Optikstadt Wetzlar haben die Rhein-Neckar Löwen den Durchblick behalten: Am Sonntagnachmittag gewann die Mannschaft das Handball-Bundesligaspiel bei der HSG mit 29:23 (16:10). Auch eine Rote Karte brachte die Löwen in der erstmals in dieser Saison ausverkaufen Buderus-Arena nicht aus dem Konzept.

Mit einem sagenhaften 9:0-Lauf schrumpften die Löwen den Elan der Gastgeber beträchtlich. Für Wetzlar, mit dem neuen kroatischen Trainer Hrvoje Horvat, lief es zunächst prächtig.