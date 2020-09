Die nächste Standortbestimmung: Nach dem durch ein Handelfmetertor mit 0:1 (0:0) verlorenen Testspiel am Dienstag beim SV Wehen Wiesbaden erwartet der 1. FC Kaiserslautern an diesem Samstag (13.30 Uhr) den SV Sandhausen.

Der Fußball-Drittliga-Zehnte der abgelaufenen Runde spielt im Fritz-Walter-Stadion gegen den Zweitliga-Zehnten der Spielzeit 2019/20. Und das weiter vor leeren Zuschauerrängen.

Dass das für gestern angesetzte Testspiel des SV Sandhausen gegen den SV Wehen Wiesbaden wegen positiver Corona-Tests bei zwei Personen ohne Symptome im Umfeld der Wehener Spieler ausgefallen ist, hat für die heutige Begegnung Sandhausens beim FCK nichts zu bedeuten. Der SVS testet nun zusätzlich am Sonntag (16.15 Uhr) beim Bundesligisten SC Freiburg. Beim Test der Lauterer am Dienstag beim SVWW hatten die betroffenen Personen offenbar keinen Kontakt zu FCK-Profis.

Bei den Lauterern steht an diesem Samstag der am Montag vom Karlsruher SC verpflichtete Stürmer Marvin Pourié (29) erstmals zumindest im Testkader. Trainer Boris Schommers will sehen, dass sein Team defensiv „so stabil arbeitet“ wie am Dienstag vor allem in der ersten Hälfte beim SVWW – und deutlich weniger Chancen auslässt.

Bitte des FCK e. V. an Anleihezeichner

Unterdessen bittet der FCK e. V. die Zeichner der 2019 aufgelegten Betze-Anleihe II um eine Stundung der in diesem und im nächsten Jahr fälligen Zinsen bis zum Ende der Anleihe-Laufzeit 2022. Die Verzinsung der Anleihe beträgt 5 Prozent pro Jahr. Der Verein ist derzeit nicht wie die Profifußballgesellschaft KGaA im Insolvenzverfahren. Dennoch stärke eine Zinsstundung die Position des FCK in den fortgeschrittenen Verhandlungen mit den Gläubigern: Der Vereinsvorstand betont in einem Schreiben, es sei sein Ziel, die im Volumen von 1,9 Millionen Euro aufgelegte Betze-Anleihe II nebst vollem Zinsbetrag zum Tag der Endfälligkeit am 1. August 2022 vollständig an alle Zeichner zurückzuzahlen. Für Fragen bietet der FCK die E-Mailadresse betzeanleihe@fck.de an. Weitere Infos: www.betze-anleihe.de.