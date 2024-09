Der FC Arminia Ludwigshafen hat gegen Rot-Weiß Koblenz eine ordentliche Leistung abgeliefert, aber 0:1 (0:0) verloren. Verloren hat der FCA auch die Defensivspieler Lukas Kebernik und Jamie Tahedl: Sie sahen die Rote Karte.

Die Arminia attackierte im Oberliga-Heimspiel gegen den Tabellendritten früh, Chancen blieben aber in Durchgang eins die Ausnahme. Die beste hatte Ricardo Antonaci. Sein Gewaltschuss kam aber zu zentral (32.).

Drei Schlüsselszenen

In der zweiten Hälfte gab es drei Schlüsselszenen. Zunächst forderte Ludwigshafen vergeblich einen Handelfmeter, dann zögerte Nico Pantano nach toller Vorarbeit von Noah Maier statt direkt zu schießen (58.). Das musste das 1:0 sein. Schließlich kam Kebernik an der Mittellinie gegen den besten Mann auf dem Feld, Tyler Woszny, einen Schritt zu spät und erwischte den Koblenzer. Die Folge war ein korrekter Platzverweis (66.). In Überzahl warteten die Gäste, bis sich eine Lücke ergab. Dies war der Fall, als Eldin Hadzic einen Ball in die Schnittstelle der Abwehrkette spielte und Sota Matsui vollstreckte (79.). Der FCA öffnete die Deckung, was Koblenz gute Kontermöglichkeiten bescherte, die aber fahrlässig vergeben wurden. In der Nachspielzeit sah Tahedl wegen einer Notbremse ebenfalls Rot.