Arminia Ludwigshafen und TuS Mechtersheim spielen auch in der nächsten Saison in der Fußball Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Das steht nach Abschluss der Runde am Sonntag fest.

Unerwartet patzten im Abstiegskampf die Aufholjäger von Cosmos Koblenz. Der Respekt gilt Absteiger VfR Baumholder, der in Koblenz 2:1 gewann. Koblenz hofft nun, dass sich der SV Gonsenheim in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga durchsetzt.

Arminia Ludwigshafen bewältigte am letzten Spieltag die auf dem Papier schwerste Aufgabe mit dem 3:0-Sieg bei Wormatia Worms: alles richtig gemacht mit dem Trainerwechsel für dieses eine Spiel zu Marco Laping. Wal Fall, Matteo Monetta und Bastian Hommrich trafen. Mechtersheim machte mit der 1:0-Führung beim SV Waldalgesheim dank Abdulkerim Cakar zunächst seine Hausaufgaben, unterlag aber 1:2. Das reichte dennoch; eben weil Cosmos nicht gewann.

Viktoria Herxheim könnte noch dazukommen

Zu den weiteren Pfälzern in der Oberliga, FK Pirmasens, den Unter-21-Jährigen des 1. FC Kaiserslautern und SV Morlautern, gesellen sich künftig die Regionalligaabsteiger und alten Bekannten TuS Koblenz und Schott Mainz, ebenso die Verbandsliga-Meister und Rückkehrer SC Idar-Oberstein (Südwest), Spfr. Eisbachtal (Rheinland), FV Eppelborn (Saarland). Viktoria Herxheim kämpft in der Aufstiegsrunde gegen SG Mülheim-Kärlich (Rheinland) und Hertha Wiesbach um einen weiteren Platz. Die SG schlug zum Auftakt Wiesbach 3:2.

Gonsenheim spielt in den nächsten Tagen nun gegen die Newcomer, den Hessen-Zweiten Türk Gücü Friedberg, sowie gegen den Baden-Württemberg-Vertreter 1. Göppinger SV. Zuletzt hatte der Anwärter von Rheinland-Pfalz/Saar in der Aufstiegsrunde nicht schlecht abgeschnitten. Gonsenheims Co-Trainer Ferhat Gündüz verkündete schon vor Wochen, die Konkurrenz beobachtet zu haben und Friedberg aus Testspielen zu kennen.