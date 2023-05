Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gut möglich, dass in Thailand die Donnersberger 1697-Einwohner-Gemeinde Marnheim bald zumindest fast genauso bekannt ist wie die Bundeshauptstadt Berlin. Warum? Weil Muay-Thai-Boxen in dem südostasiatischen Land die Nationalsport ist. Und der Name Marnheim so langsam aber sicher in der Szene der Kampfsportart immer geläufiger wird.

Einen großen Anteil daran hat Marc Wagner. Der 46-Jährige ist der Vorsitzende der Muay Thai Vikings Marnheim, die aus ihrem Standort in der Bahnhofstraße ein Leistungszentrum gemacht