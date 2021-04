Der FC Bayern schien wochenlang wie paralysiert, hat nun aber ruckzuck Julian Nagelsmann als neuen Trainer präsentiert.

Julian Nagelsmann ist 33 Jahre alt, er hat gleichwohl schon eine imponierende Karriere als Trainer hingelegt. Er brachte die TSG 1899 Hoffenheim voran, er führte RB Leipzig im vergangenen Jahr ins Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain. So einer taugt als Trainer des FC Bayern und deswegen kann man auch davon ausgehen, dass der deutsche Rekordmeister keinen Plan B hatte. Von Anfang an war Julian Nagelsmann der Kandidat für die Nachfolge von Hansi Flick. Nagelsmann übernimmt eine eingespielte Mannschaft, in gar nicht mehr allzu weiter Zukunft obliegt ihm aber auch die Aufgabe, den neuen FC Bayern zu bauen, ohne Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer. Auch dafür ist er der richtige Mann. Die Münchner müssen viel Geld bezahlen, aber die Investition wird sich lohnen.

Im Sinne der Konkurrenzfähigkeit ist es bedauerlich, dass RB Leipzig den Erfolgstrainer ziehen ließ. RB war in dieser Saison ganz nah dran, den FC Bayern abzufangen. Der Klub wird durch die Rochade geschwächt, RB verliert ja auch noch den Top-Abwehrspieler Dayot Upamecano an den FC Bayern und Sportdirektor Markus Krösche zieht es wohl zu Eintracht Frankfurt. Setzen wir einfach mal voraus, dass der Verlust von Nagelsmann die Leipziger nicht unvorbereitet trifft.

Nagelsmann zum FC Bayern: Am richtigen Platz.