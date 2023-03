Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Zurück in die Spur“. Das ist das Motto der deutschen Handball-Nationalmannschaft vor den zwei Länderspielen gegen Ungarn – am 19. März in Gummersbach und 20. März in Kassel. Und im April stehen die WM-Play-offs gegen die Färöer an, da Belarus wegen des Krieges ausgeschlossen wurde.

Sechs Wochen sind vergangenen, seit die deutsche Mannschaft in Bratislava die Rückreise von der Europameisterschaft antrat. Es war ein äußerst kompliziertes Turnier.