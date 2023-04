Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem spät herausgeschossenen ersten Heimsieg macht der 1. FC Kaiserslautern im Drittliga-Keller einen kleinen Schritt Richtung Licht. Die Lauterer spielen schlechter Fußball als zuletzt, holen sich mit dem zweiten Dreier der Saison aber Selbstvertrauen. Nun wartet ein heißes Derby.

Am Ende hat alles andere kaum noch eine Rolle gespielt. Es war über weite Strecken eine grausige Fußball-Drittliga-Partie im Novembernebel in dem großen leeren Betonkessel am „Betze“.