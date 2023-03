Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ausgerechnet als es bei ihm in der vergangenen Saison besser lief, musste Marius Kleinsorge passen. Leistenschmerzen ließen für den Offensivmann des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern keine weiteren Einsätze zu. Nach viereinhalb Monaten ist er zurück. Just an seiner ehemaligen Wirkungsstätte könnte er sein Comeback geben.

Manchmal geht es schneller, als man denkt. Bei Marius Kleinsorge könnte das bereits am Samstag (14 Uhr) der Fall sein, wenn der 1. FC Kaiserslautern beim SV Meppen gastiert. Der 25-Jährige