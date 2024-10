2944! So viele Leute werden einschließlich der Staffel- und Schülerläufer beim Bréal-Marathon in Landau gezählt, den Südpfälzer für sich entscheiden. Die Teilnehmer sind von der Stimmung und dem Panorama begeistert.

Autofreier Feiertag in Landau? Es sieht so aus am Tag des Bréal-Marathons in der Stadt. Auf dem Rathausplatz kommen alle zusammen. Marathon- und Halbmarathonläufer schwärmen von der guten Stimmung in den Stadtdörfern. Im „Zielkorridor“ sind es wieder Hunderte, die ihnen applaudieren.

Dritte vor gut sieben Jahren in Tel Aviv, Zweite 2023 in Karlsruhe, jetzt Erste. „Ich wollte gewinnen“, sagt Tanja Hellmann im Ziel nach 3:03:42 Stunden. Die Zeit: Nebensache. Zumal die Läufer 200 Meter mehr auf der Uhr hatten als 42,195 Kilometer. Lange ist die Halbmarathonsiegerin Elisa Herold (1:28:16) an ihrer Seite gewesen. Die Frauen ärgern sich, dass hinter ihnen eine Gruppe Männer war, die sie vorne im Wind laufen ließen.

In den Dörfern „getragen“

Die Kölnerin Herold (31) hat in Landau bei einer Freundin übernachtet.

Für