Wunderschön steht sie da, in der Sonne glänzt die Dunkelfuchsstute. „Ein kleines Prinzesschen“, sagt Paradressurreiterin Angelika Trabert vom pfälzischen RC Hofgut Petersau über ihre D’Agustina, mit der sie auf dem Mannheimer Maimarkt-Turnier am Dienstag Dritte und am Mittwoch Vierte wurde.

Aber wie das bei Prinzessinnen halt so ist. „Sie kann auch hexig sein, im Sinne von eigen“, weiß Angelika Trabert. „Stute halt“, entfährt es Bernhard