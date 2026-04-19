Neue Hoffnung für Hauenstein im Titelkampf: Die SCH-Akteure können sich am freien Spieltag zurücklegen, während Konkurrent VfR Baumholder in Meisenheim ein Fiasko erlebt.

Mit sage und schreibe 1:5 verliert der VfR Baumholder am Glan. Und doch bleibt das Team an der Spitze der Landesliga. Der SC Hauenstein hat ein Spiel Rückstand und muss dies gewinnen – sowie auf einen weiteren Ausrutscher Baumholders hoffen. Der SV Hermersberg vermag die Chance nicht zu nutzen und lässt gegen Aufsteiger TuS Bedesbach-Patersbach zwei Punkte liegen, die im Endspurt noch schwer zuungunsten des Teams von der Sickingerhöhe wiegen könnten.

SV Hinterweidenthal - SG Rieschweiler 2:0. Nach dem Sieg im Derby ist der Tabellenvierzehnte SV Hinterweidenthal nur noch zwei Punkte vom unterlegenen Dreizehnten SG Rieschweiler entfernt. Vor 300 Zuschauern sicherten die Hausherren den Sieg im zweiten Durchgang. Nach einer Ecke von Alex Schmitt besorgte Kapitän Kim-Dan Schenk per Flugkopfball die Führung (51.). Die SGR, die in der ersten Halbzeit leichte Feldvorteile besaß, mühte sich in der Folge um den Ausgleich. Doch Chancen blieben Mangelware. Für Hinterweidenthal, das nach der Führung meist sicher in der Defensive stand, traf Daniel Tretter in der Nachspielzeit mit sehenswertem Schuss aus halblinker Position in den rechten Winkel.

TuS Hackenheim - SV Kirchheimbolanden 0:1. Die Gäste erwischten einen Traumstart, dominierten zunächst das Spielgeschehen und gingen per Hackentreffer von Henrik Hillesheim (17.) auch folgerichtig in Führung. Erst danach kam auch die Heimelf besser in die Partie, ohne jedoch gefährlich zu werden. Mit Wiederanpfiff wurde die Partie aber ereignisreicher. Die Gastgeber quittierten eine Rote Karte (72.). Zudem bot sich dem TuS die Möglichkeit, per Elfmeter auszugleichen. Der Ball verfehlte jedoch das Tor - Glück für den SVK. Aber auch der Gegner durfte das ein oder andere Mal tief aufatmen, als die Gäste Konter- um Konterchance liegenließen. Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten Sieg für den Gast aus der Nordpfalz.

SV Winterbach - SF Bundenthal 4:1. Im Kellerduell gelang den Winterbachern nach dem Auswärtssieg der vergangenen Woche ein zweiter 4:1-Erfolg in Folge. Die Begegnung war von vielen langen Bällen geprägt. Die Gästeführung (20.) wurde wegen angeblichen Abseits’ nicht anerkannt, und drei Minuten später köpfte Leon Leister nach Eckball zum 1:0 ein. Mit dem Tor von Jonas Kunz zum 2:0 (43.) ging es am Samstag in die zweite Spielhälfte. Nach einem Querpass brachte Lukas Hoffmann die Sportfreunde zurück ins Spiel (48.). In der anschließenden Drangphase verpassten Brödel und Röhrig ein mögliches 2:2, und da die Gästeabwehr geöffnet war, nutzten die Hausherren mit klassischem Konterspiel die Lage aus, um die Begegnung für sich zu entscheiden. Elias Pfenning mit seinen Saisontoren 23 und 24 erhöhte auf 3:1 und zum 4:1-Endstand (60., 90.).

TSC Zweibrücken - TSG Trippstadt 4:0. Die Rosenstädter verdienten sich einen klaren Heimsieg. Konzentriert und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung holten sie sich vor 200 Zuschauern die drei Punkte an den Wattweiler Berg. Sebastian Schmitt war für die 1:0-Führung zuständig (18.). In Hälfte zwei verwandelte Florian Steinhauer einen Foulelfmeter (48.). In Halbzeit zwei traf Erik Bischof nach einer Stunde Spielzeit zum 3:0, und in der Schlussphase gelang Schmitt mit seinem zweiten Tagestreffer der 4:0-Endstand (90.).

SV Hermersberg - TuS Bedesbach-Patersbach 1:1. Nach torlosem Pausenstand gab es nach einer Stunde Spielzeit einen Platzverweis für Gästeakteur David Selesi. In Unterzahl kamen die Gäste dennoch zu Chancen, als Becker nur das Aluminium traf und danach noch zwei weitere hochkarätige Chancen liegengelassen wurden. Bis kurz vor Spielende sah es nach einer torlos endenden Partie aus. Doch Norman Weis traf noch zur späten 1:0-Führung für die Heimelf (88.). Keine drei Minuten später jedoch gelang der starken Gästeelf das Tor zur Punkteteilung. Fenimore Engelbarts war der Torschütze in der ersten Minute der Nachspielzeit vor 200 Zuschauern.

FC Schmittweiler-Callbach - SV Rodenbach 2:2. Über die 90 Minuten hinweg war es eine letztlich gerechte Punktteilung. Doch zunächst war es der Gast, der nach vorne drängte. Artim Bekthesi (17.) erzielte die 1:0-Pausenführung für den SVR. Weitere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt. Die Gastgeber witterten nach der Pause ihre Möglichkeit: Zwei Standardsituationen verhalfen dem FC zur perfekten Kehrtwende des Spieles. Zudem quittierten die Rodenbacher auch noch eine Ampelkarte (68.) und kämpften fortan nur in Unterzahl. Doch trotz durchaus schlechter Ausgangslage bewies der Gast Moral. Spielertrainer Marco Heieck (89.) erzielte noch den späten 2:2-Ausgleich.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied - VfR Baumholder 5:1.Tore: 1:0 Alves da Silva (Eigentor), 2:0 Alexander Tiedtke (28.), 2:1 Danny Lutz (32.), 3:1 Maurizio Lörsch (54.), 4:1 Nico Praß (80.), 5:1 Moritz Wurdel (90.+3) - Zuschauer: 203.