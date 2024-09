Zum zweiten Heimspiel in der SAP-Arena empfangen die Rhein-Neckar Löwen am Samstagabend (19 Uhr) die MT Melsungen. Es ist nominell die Spitzenbegegnung am dritten Spieltag der Handball-Bundesliga, denn immerhin sind beide Mannschaften bislang noch ohne Niederlage.

Das wollen die Löwen auch noch nach der Begegnung sein, auch wenn Löwen-Trainer Sebastian Hinze aktuell wenig auf die Tabellensituation schaut. „Für mich ist die Art und Weise entscheidender, wie wir in den beiden ersten Spielen aufgetreten sind“, erklärte Hinze vor dem Heimspiel. „Und die macht mich zufriedener als die vier Punkte“, ergänzte er. Zumal auch die Trainingsleistung zu den bisherigen Auftritten passe, nicht nur die Stimmung, sondern auch die Konzentration in den Einheiten unter der Woche hervorragend sei.

Zumindest ein Spieler erhält im Abschlusstraining aber einen kleinen Stimmungsdämpfer: entweder David Späth oder Mikael Appelgren.