Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So oft wie in der vergangenen Wochen musste Jerry Tollbring in den vier Jahren zuvor nicht Auskunft geben. Das hat natürlich einen Grund: Jerry Tollbring spielt viel bei den Rhein-Neckar Löwen – und er spielt richtig gut.

Für diese These muss man nicht weit zurückgehen: Am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der European League bei RK Nexe Nasice warf der Linksaußen des Handball-Bundesligisten sieben Tore,