Fußball Warm-up im Karnevals-Look: Deutsche Shirts als Hingucker

USA - Deutschland
Die DFB-Spieler um Nick Woltemade wärmten sich in auffälligen Shirts auf.

Bunte Rauten, Retro-Look und ein Hauch Karneval: So treten die deutschen WM-Stars beim Aufwärmen in den USA auf. Was hinter dem neuen DFB-Shirt steckt und wie Fans darauf reagieren.

Chicago (dpa) - Mit diesen Shirts sind die deutschen WM-Stars schon vor dem Anpfiff ein Hingucker. Vor dem letzten Testspiel vor dem Turnierstart in Chicago gegen die USA trugen Nick Woltemade, Oliver Baumann und ihre Kollegen erstmals die schwarz-rot-goldenen Aufwärmshirts. Die bunten Trikots, die mit dem Rautenmuster an die WM-Trikots von 1994 erinnern, sind Teil der Retro-Linie, die die DFB-Stars beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada tragen.

Fans reagieren auf Shirt: «Zumindest erkennt man uns gut»

In den sozialen Medien wie X gab es auf die Shirts direkt Rückmeldungen vieler Fans. Einige bezeichneten die bunten Trikots leicht spöttisch als «Karnevals-Edition», andere stimmten beim Anblick den Karnevalshit «Viva Colonia» an. Ein X-Nutzer kommentierte diplomatisch: «Zumindest erkennt man uns gut.»

Für 110 Euro sind die Shirts im Online-Shop des DFB-Ausrüsters zu haben. Wer in den USA noch shoppen gehen will, bekommt das bunte Shirt für 70 Dollar.

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Nicht zu übersehen: DFB-Torhüter Oliver Baumann.
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Angelo Stiller (l) im bunten DFB-Look.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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