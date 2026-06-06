Nach dem Verletzungsschock um Lennart Karl muss Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der WM-Generalprobe umdenken. Leroy Sané bekommt wieder eine Startelf-Chance. Im Tor steht erneut Oliver Baumann.

Chicago (dpa) - Nach dem bitteren WM-Aus von Lennart Karl ersetzt Leroy Sané den Bayern-Youngster in der Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Turnier-Generalprobe gegen die USA. Auch der Frankfurter Nathaniel Brown darf heute in Chicago wieder auf der linken Abwehrseite beginnen. Im Tor steht im Soldier Field Stadium wie schon beim 4:0 gegen Finnland im vorletzten WM-Test Oliver Baumann.

Der von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Nummer eins eingeplante Rückkehrer Manuel Neuer soll in einer Woche beim ersten WM-Spiel gegen Curaçao nach seiner Wadenblessur einen Kaltstart hinlegen. Der 40 Jahre alte Bayern-Schlussmann werde in der kommenden Woche ins Teamtraining einsteigen, kündigte Nagelsmann in Chicago an.

Der 18-jährige Karl hatte sich beim Abschlusstraining einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen. Er ist bereits nach Deutschland zurückgekehrt. Nagelsmann sprach von «einem großen Schock» für Karl und die Mannschaft. Der 30-jährige Sané darf sich nun gegen WM-Mitgastgeber USA wieder von Anfang an auf dem rechten Flügel zeigen.

Die Offensive komplettieren Kai Havertz, Jamal Musiala und Florian Wirtz. Die Turnier-Neulinge Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha bilden wieder die Doppel-Sechs im Mittelfeld.