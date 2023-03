Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Grün-Weiss Mannheim verlor zum Abschluss der Bundesliga-Saison 0:6 beim TC Großhesselohe. Drei Akteure kamen am Sonntag erstmals beim Champion zum Einsatz in dieser Spielzeit. Am Freitagabend gab es eine tolle Feier.

„Das war kein Spiel mehr, das wir gewinnen konnten. Wir haben achtmal all unsere Energie auf dem Platz gelassen. Das letzte Mal am Freitag. Unsere Spieler waren einfach k. o.“, resümierte