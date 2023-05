Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Gerücht sorgte jüngst in der Kaiserslauterer Fußballszene für ungläubiges Staunen. Karl-Heinz Halter, hieß es, kehrt zu seinem „Herzensverein“, dem Verbandsligisten SV Morlautern, zurück. In Windeseile sprach sich das herum und heizte die Fantasien an.

Kein Wunder, gehört doch Halter zu den schillerndsten Trainern im Südwesten. Unvergessen ist die Erfolgsgeschichte, die er einst mit dem SVM schrieb. Von der Kreisliga