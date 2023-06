Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jonas Scholz kommt beim 1:1 in Halle für den 1. FC Kaiserslautern zu einem Startelf-Einsatz in der Dritten Liga. Erstmals seit knapp einem Jahr steht der junge Abwehrspieler wieder in der Anfangsformation. Der 21-Jährige hat schwere Monate hinter sich. Die Spieler des Halleschen FC haben ein kleines Party-Problem.

Diesmal konnte keiner über das Unentschieden meckern. Für den Halleschen FC taugte das 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern dazu, sich den Verbleib in der Dritten Liga zu sichern. Und der