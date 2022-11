Hansi Flick nimmt Rio-Held Mario Götze mit zur Weltmeisterschaft nach Katar. Das spricht für den Bundestrainer.

Es war die Entscheidung, die mit der allergrößten Spannung erwartet wurde. Hansi Flick hat es getan. Der Bundestrainer nominierte den jüngst überragenden Mario Götze. Das war mutig. Denn der WM-Held von 2014 war seit 2017 im deutschen Nationalteam nicht dabei, er muss trotz seiner Super-Qualitäten integriert werden. Götze muss seine Rolle finden. Er kann das schaffen und seine neue Aufgabe anpacken, ohne seinen Mythos zu zerstören.

An Hansi Flicks WM-Kader ist wenig auszusetzen. Auch die Nicht-Nominierung von Mats Hummels passt zur Linie des Bundestrainers. Hummels Rückholaktion vor der EM im vergangenen Jahr hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Und mit Niklas Süle und Antonio Rüdiger hat Flick ein passables Duo in der Innenverteidigung. Ein bisschen pokert Flick, indem er mit Joshua Kimmich nur einen reinen Sechser in den Kader berief. Flick sieht Alternativen im Aufgebot.

Ein Drama ist das WM-Aus von Marco Reus. Der Kapitän von Borussia Dortmund verpasst wieder ein großes Turnier, 2021 verzichtete er freiwillig. Wie bitter! Die Liste der Enttäuschten ist lang. Dazu gehört nicht nur Mats Hummels, sondern auch ein Mann wie Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg.