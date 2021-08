Die Roten Teufel wollen den schwarzen Mittwoch weit hinter sich lassen. Eine schwere Verletzung, ein völlig unnötiger Tritt und das vierte Remis in Serie – das alles soll aus den Köpfen. Für Tim Rieder, Führungskraft im Mittelfeld des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, zählt jetzt nur eines.

Ganz ist die schlimme Szene um Dominik Schad noch nicht verarbeitet bei so manchem Spieler des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Der Rechtsverteidiger hat kurz vor Schluss der Partie des FCK gegen den FC Ingolstadt am Mittwoch (1:1) durch den unglücklichen Sturz des „Schanzers“ Rico Preißinger auf Schad einen Wadenbeinbruch erlitten. „Das sitzt noch in den Köpfen, das hat ja das ganze Spiel überschattet“, sagte FCK-Mittelfeldmann Tim Rieder am Freitag vor der Abfahrt zur nächsten Partie. An diesem Samstag (14 Uhr, SWR, Magenta-Sport und Liveblog auf rheinpfalz.de) nehmen die Roten Teufel erneut Anlauf, den ersten Saisonsieg zu erringen. Es ist mit Blick auf die allerdings nach sechs von 38 Partien immer noch nicht durch und durch aussagekräftige Tabelle ein echtes Kellerduell: Der 19. empfängt den 17. des 20er-Klassements.

„Gegen Ingolstadt haben wir defensiv weitgehend kompakt gestanden, jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen und uns belohnen“, sagt der im Sommer als Führungskraft verpflichtete Rieder. Der 27-Jährige fühlt sich in Trainer Jeff Saibenes 4-1-4-1-System als einziger „Sechser“ sehr wohl und hilft kräftig, das Spiel der Lauterer zu lenken.

Hercher verteidigt für Schad, Jensen auf der Bank

Für Schad wird in Meppen Philipp Hercher, zuletzt Edelreservist, rechts verteidigen. Als Ersatz steht Luca Jensen (22) bereit, ein gebürtiger Lauterer und ebenfalls ein Rechtsfuß. Im Fall der Fälle könnte Jensen rechts hinten spielen und Hercher für Adam Hlousek nach links rücken. Deshalb ist Linksfuß Jonas Scholz diesmal außen vor geblieben, aber er ist ebenso wie Anil Gözütok eine Alternative in der Außenverteidigung. Näheres zu verschiedenen jungen Abwehraspiranten will Saibene in Ruhe mit den FCK-Nachwuchstrainern besprechen.

Der Tritt von Ingolstadts Sportdirektor Michael Henke gegen ihn indes sei abgehakt, betonte Saibene am Freitag noch einmal. „Er hat mich angerufen und sich entschuldigt, ich habe die Entschuldigung angenommen. Damit ist das Thema erledigt.“

Ein Profi als Brötchenverkäufer

Der Blick geht nach vorn. So freut sich Marius Kleinsorge (24) riesig auf die alte Heimat und ist glücklich, dass er wieder in den Lauterer 18er-Kader gerückt ist. Den Offensivspieler verbinden viele Geschichten mit seinem Ex-Klub. Etwa die, als er sich 2017 bei der Bäckerei Wintering im Meppener Nachbarort Haselünne als Brötchenverkäufer beworben und dann auf 450-Euro-Basis dort betätigt hat, um die Zeit vor dem Nachmittagstraining des SVM sinnvoll zu nutzen.

Frings kann drei Ex-Lauterer einsetzen

In der Startelf von Trainer Torsten Frings (43), dem 78-maligen Nationalspieler, könnten heute gleich drei Ex-Lauterer stehen. Der von Ex-FCK-Coach Boris Schommers bei den Roten Teufeln vor einem Jahr aussortierte Christoph Hemlein hat einst bei Arminia Bielefeld unter Coach Saibene gespielt. Auch Marcus Piossek hat eine FCK-Vergangenheit.

Und Yannick Osée, 2019 vom FK Pirmasens ins Emsland gewechselt, kommt aus Kaiserslautern und war in der Jugend für den dortigen ESC West, die TSG sowie für den FCK am Ball; zudem spielte er für die SG Blaubach-Diedelkopf. Bei allen Protagonisten in der Hänsch-Arena, wo 500 Zuschauer zugelassen sind, gilt: Die Sehnsucht nach einem Erfolg ist groß. Bei den noch sieglosen Lauterern und beim SVM, der am zweiten Spieltag bei KFC Uerdingen 2:0 gewann und alle fünf restlichen Partien verlor.