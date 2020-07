Die Profis des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern befinden sich im Urlaub, dafür bleibt es hinter den Kulissen spannend. Die Gespräche mit Gläubigern und möglichen Investoren werden immer konkreter. Am Montag gibt es eine wichtige Runde.

Der Gläubigerausschuss, ein im vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung der FCK KGaA ganz wichtiges Organ, kommt Anfang der Woche wieder zusammen. Dabei sollen die beiden bisher konkret am Erwerb von FCK-Aktienpaketen in Millionenhöhe interessierten Investorengruppen ihre Angebote präsentieren.

„Dubai“-Gruppe und die „Regionalen“ im Rennen

Die Gläubiger werden im Ausschuss von Abgesandten der Haupt-Darlehensgeber des mit rund 20 Millionen Euro verschuldeten FCK, dem Finanzdienstleister Quattrex und dem Vermarkter Lagardère, sowie von einem Kleingläubiger, der Agentur für Arbeit und einer Arbeitnehmerin des FCK vertreten. Ihnen stellen sich Vertreter einer regionalen Investorengruppe und Repräsentanten der „Dubai“-Gruppe um Geschäftsmann Horst Peter Petersen vor.

Entscheidung dann bis Ende Juli

In den nächsten Wochen soll nach Aussage des vom Amtsgericht Kaiserslautern bestellten Sachwalters Andreas Kleinschmidt der Gläubigerausschuss über die Investorenangebote abstimmen. Möglichst bis Ende Juli. Die Eigenkapitalspritze für den Klub soll eine Fortsetzung des (Spiel)-Betriebs beim FCK gewährleisten.