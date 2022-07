Es ist Erleichterung beim Essens- und Getränkekauf im Fritz-Walter-Stadion bei Heimspielen des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in Sicht.

Ab der Auftaktpartie der Lauterer am 15. Juli (Anpfiff 20.30 Uhr) gegen Hannover 96 können Fans an den Kiosken in der WM-Arena mit allen gängigen bargeldlosen Zahlungsmitteln bezahlen. Das offene Konzept löst auf dem Betzenberg das bisherige Guthabensystem mit der Betze-Card ab. Dabei baut der FCK auf seine Hausbank, die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau, und den Zahlungsspezialisten der genossenschaftlichen Finanzgruppe VR Payment. Bezahlen kann man laut FCK mit der Girocard (früher EC-Karte genannt), Debit- und Kreditkarten oder auch mit Google Pay und Apple Pay.

Zuletzt Fanfrust ob des Bezahlsystems

„Für uns als Verein sind die Fans der zwölfte Mann auf dem Platz. Wir wollen ihnen im Stadion eine richtig gute Zeit bieten. Dazu gehört auch, dass sie schnell und einfach an Speisen und Getränke kommen“, sagt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen, des 1. FC Kaiserslautern. „Der Wunsch nach einem modernen Bezahlsystem war auf Fanseite groß.“

Bei den vergangenen Heimspielen in der Aufstiegssaison mit oft weit über 40.000 Zuschauern war es zuweilen zu langen Schlangen und Wartezeiten bei der Auf- und Entladung der speziellen Betze-Cards gekommen. Das hatte bei einigen Stadionbesuchern für Frust und Unzufriedenheit geführt.

1500 Karten für Generalprobe in Pirmasens verkauft

Für die Generalprobe der Lauterer an diesem Samstag (15 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) in Pirmasens im Stadion Husterhöhe gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen sind bisher rund 1500 Karten verkauft worden. Bis zu 2500 Zuschauer werden erwartet. Die Tageskasse öffnet um 13.30 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es genügend in Stadionnähe, unter anderem auf dem alten Baseballfeld.

Üblicherweise startet bei Generalproben zumindest zum überwiegenden Teil die Elf, die es auch bei der Premiere richten soll. Darauf indes will sich FCK-Trainer Dirk Schuster noch nicht festlegen lassen. Aber es sollen einige Spieler mehr Einsatzminuten bekommen als nur 45; das ist als Indiz zu werten. Wer am Freitagabend gegen Hannover startet, will er aus dem „Gesamteindruck der Vorbereitung“ jedes einzelnen Profis ableiten, lässt Schuster wissen.