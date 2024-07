Sergio Perez stand schon häufiger unter Druck. Doch nie so sehr wie in dieser Saison. Red Bull erwartet mehr von seiner Nummer zwei in der Formel 1. Das könnte trotz eines neuen Vertrags zur Entlassung führen. Und zwar bald.

Vielleicht glaubt Sergio Perez sogar, was er da sagt. Vermutlich ist es Trotz. Wahrscheinlich aber Verzweiflung. Nach x Jahren als Schatten von Max Verstappen kennt der Mexikaner die Gepflogenheiten bei