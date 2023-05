Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rhein-Neckar Löwen haben sich eine gute Ausgangslage für das Viertelfinal-Rückspiel in der European League erarbeitet. Gestern verlor der Bundesligist bei Medwedi Tschechow 32:33 (19:14).

Albin Lagergren traf Sekunden vor dem Abpfiff und ermöglichte den Löwen so, mit nur einem Tor Rückstand am Dienstag um 18.45 Uhr im SNP Dome in die zweite Partie zu gehen. Das Final