Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat das Auftaktspiel beim Sparkassen-Cup in Altensteig am späten Freitagabend gegen die SG BBM Bietigheim mit 28:30 (12:14) verloren. Das Duell gegen den ambitionierten Ligarivalen verlief eng. Am Samstag, 15.30 Uhr, treffen die Eulen nun auf den Landesligisten TSV Altensteig, der gegen Bundesligist TVB Stuttgart verlor.

Die HSG Wetzlar, mit dem ehemaligen Eulen-Coach Ben Matschke als Trainer, hatte gegen die HSG Albstadt (Württemberg-Ligist) keine Mühe und siegte 39:16. Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten setzte sich gegen Drittligist HSG Konstanz 26:22 durch. Wetzlar trifft am Samstag, 17 Uhr, auf Balingen-Weilstetten, Stuttgart auf Bietigheim (20.45 Uhr).