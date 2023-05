Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Baustelle bleibt: Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat ein Problem im Angriff. Neun Tore vor der Pause und nur sieben in der zweiten Hälfte sind einfach zu wenig, um in der Zweiten Liga ein Spiel zu gewinnen. Erst recht gegen den ThSV Eisenach, der als Fünfter anreiste und derzeit auf einer Erfolgswelle schwimmt. Und so stand am Ende eine arg ernüchternde 16:27 (9:13)-Heimniederlage.

Dabei begannen die Eulen noch ordentlich, ließen den Ball zunächst besser laufen als zuletzt. Zudem stand die Deckung gut. Nach dem 2:4-Rückstand stellten die Gäste aus Thüringen